Новая схема мошенничества. Жертве поступает звонок от начальства. В зависимости от компании, где человек работает, ему может позвонить “гендиректор”, “глава головного офиса” или

Новая схема мошенничества. Жертве поступает звонок от начальства. В зависимости от компании, где человек работает, ему может позвонить “гендиректор”, “глава головного офиса” или даже “руководитель департамента”. Глава компании (в данном случае мошенник) сообщает работнику, что расследуется утечка персональных данных. Аферист начинает задавать вопросы о зарплатной карте и других данных под видом внутреннего расследования. Далее следует