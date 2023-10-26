Регулярно управлять автомобителем – задача не из легких. Особенно, если учитывать затраты на обслуживание транспорта.

Регулярно управлять автомобителем – задача не из легких. Особенно, если учитывать затраты на обслуживание транспорта.Жизнь автомобилиста полна сюрпризов и без инфляции, причем поджидают они на каждом шагу. Например, машину может сдуть с парковки из-за штормового ветра, как пишет сайт . Так что скучать при наличии авто практически некогда.По данным интернет-издания , ежедневные автомобильные пробки разрушающе влияют на психику, поскольку влияют на уровень стресса. Водитель тратит драгоценные часы своей жизни на трассе, а остальное время зарабатывает деньги на бензин и различные услуги для своей "ласточки".Иметь машину и поддерживать ее в хорошем состоянии довольно накладно, поэтому многим россиянам в последнее время приходится затянуть пояса. Портал сообщает, на чем стали экономить российские автомобилисты в 2023 году.В первую очередь, многие реже заезжают на автомойки. Во-вторых, люди чаще обращаются в автосервисы с заранее купленными запчастями, причем отнюдь не всегда оригинальными. Кроме того, народ отказывается от аксессуаров и предметов для тюнинга, стремится починить авто самостоятельно в целях экономии, да и в целом все более активно пересаживается на общественный транспорт.