На улице имени комсомольского поэта окончил жизнь отсидевший во Владимирском централе...

На улице имени комсомольского поэта окончил жизнь отсидевший во Владимирском централе монархист.Продолжаем изучать родной край, и в этот раз прогуляемся по интересным местам областной столицы. Сегодня идем на экскурсию по владимирской улице имени Герасима Фейгина. Слово Татьяне Воронцовой.- Мы по-моему здесь настолько старожилы... Пустырь был, и строили дома. До железной дороги, но пока ее не было.Ларисе Ивановне за 80. Родилась в этом доме. Сейчас это улица Фейгина , а тогда 1-ый рабочий поселок или Грамзаводская слободка. Название из 30-х, по аналогии с Грамзаводом- позже Точмаш. Сегодня о прошлом напоминают только эти 4 дома. А тогда вся территория бывшей деревни Михайловки была отдана под частную застройку работникам предприятия. Это были типовые дома - уточняет Татьяна Лысова.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Удивительно дома здесь строились исключительно по утвержденному проекту. Должны были начать строительство через год после заключения договора, через 3 - построить дом. Кроме того были требования по организации участка . Здесь пред каждым нарезаны участки. В доме - теплый клозет в с водонепроницаемым выгребом.Отопление было печным. Воду брали из колонок , а чай пили из самоваров. И наверняка, с вареньем: у каждого дома был свой садовый участок. Лариса Ивановна вспоминает, что летом улица пахла вишней, а осенью- яблоками.- Как только осень наступает- яблоки висят у всех.Было у этого района и другое звучное название - Таракановка. Одна из версий- что жильцов и квартирантов здесь было так много, как тараканов за печкой. "Грамзавод" набирал мощности, выпускал в год 100 тысяч стандартных граммофонов, 650 тысяч патефонов и 4,5 миллиарда иголок к ним. Предприятие было лучшим в СССР- рассказывает Татьяна. Но это не спасло руководство от репрессий.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Спустя 5 лет после открытия завода, он так и не вышел на плановые показатели. Поэтому все его руководство было осуждено, и расстреляно. Но более всего обидно, что через год в 1939 был основан оборонный завод.До 1967 года улица Фейгина имела и другое название - была Кооперативной. И не случайно. Именно здесь во Владимире выросли первые кооперативные дома.Татьяна Лысова, экскурсовод:- И вот в 1928 г здесь в поселке Пионер-строитель было 9 четырехквартирных домов. А в 1932-м дом, около которого мы стоим. Самый последний дом жилищного кооператива. И он отличается. Он был на 8 квартир и взят был муромский проект, как для Мурома.Почему-то за этими домами закрепилось пренебрежительное название "бараки". Но выглядят они совсем неплохо и сегодня. Обшиты деревянным сайдингом, а построены из цельных оцилиндрованных бревен. У местных жителей был собственный водопровод и участки под огороды.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В документах было сказано- 9 домов, 36 квартир, 108 комнат - для 20-х годов это хоромы. Элитное жилье.Сегодня элитным считается уже другое жилье. И колоритные домики из 30-х потихонечку съедаются величественными многоэтажками. А вот тут как раз и зарождалась история жилищной кооперации .- Как раз это один из первых кооперативных домов на этой улице. И когда в 50-е территорию присоединили к Владимиру ее назвали Кооперативной улицей. Именно из-за этих домиков. По сути дела в каждую квартиру свой вход . И до сих пор свои сарайчики, участочки позади дома сохраняются.Жителями кооперативных домиков были в основном заводские рабочие. Но сегодня, уже не всем владимирцам понятны названия предприятий "Пионер" или "Грамзавод".Татьяна Лысова, экскурсовод:- Во Владимире все знают завод "Точмаш", кто-то еще помнит как "Грамзавод", Но уже почти все забыли , что это была ткацкая фабрика Пионер. Первое промышленное предприятие после революции, основанное на базе фабрики купца Белова., которую он построил в 1911 г в долине речки Рпень. Причем на месте Федоровского монастыря , основанного Андреем Боголюбским.Сами купцы Беловы проживали на Большой Московской 24. И во дворе держали мясной цех - рассказывает Татьяна. В те годы он находился во владениях Петра Прокопьевича Белова.Татьяна Лысова, экскурсовод:- На основе этого мясного цеха бл создан первый мясокомбинат во Владимире. И находился там до ВО войны. сам Белов уехал - бежал от репрессий и обосновался в Мскев на микояновском мясокомбинате. стал уважаемым человеком.А эта мемориальная доска напоминает о Герое гражданской войны, организаторе комсомола во Владимирской губернии и поэте Герасиме Фейгине, верившего в идеалы светлого будущего, прообразе героя знаменитой песни.Татьяна Лысова, экскурсовод:- За 20 лет он прожил сразу несколько жизней. Он героически ярко жил и также героически погиб.Юноша из Покрова восторженно встретил революционные события, и уже в 16 лет вступил в партию большевиков.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Когда началась первая русская революция именно Фейгин устроил митинг в гимназическом классе. И еще и на демонстрации прошли с красными бантами.За свои 19 лет успел повоевать на гражданской войне , был комиссаром отряда. Погиб в Кронштадте во время мятежа. Улица Фейгина знаменита еще одним ярким человеком. Которому тоже пришлось стоять "Перед судом истории".Кадры из фильма "Перед судом истории".- Наклонившись ко мне он прошептал: это дело решенное.Такими были последние слова перед отречением от престола в марте 1917 последнего русского царя Николая-2. Живой свидетель- Василий Шульгин. Здесь Василию Витальевичу 84 года. От экрана трудно оторвать взгляд. Человек удивительной судьбы жил в последние годы здесь в доме №1. Жители с большим удовольствием общались со своим знаменитым соседом -говорит Татьяна. А ему было , о чем рассказать.- Его жизнь была связана с тремя европейскими странами. Родился в Киеве, был депутатом Думы 3 созывов и проживал в СП, иммигрировал и проживал в Париже. Но память о нем сохранилась именно во Владимире. Место , где он 12 лет провел во Влад централе, за сво антибольшевистскую деятельность. и последние годы проживал здесь.Один из идеологов Белого движения нелегально вернулся из эмиграции в поисках пропавшего сына Вениамина. Сына не нашел, но его потрясли результаты Советской власти. Вот только эти впечатления о новой России в эмиграции не оценили.Покинув Париж, Шульгин обосновался в Югославии, где в 44 м- был арестован и осужден. как политический преступник. Так и попал во Владимирский Централ.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Но в 1956 году он был реабилитирован . даже говорят после личного обращения к Хрущеву. его освободили с идеологических позиций. организовали тур , чтобы показать достижения социализма.Здесь семья Шульгиных и получила квартиру. Маленькая однушка стала местом встреч. Здесь бывали Мстислав Ростропович, Никита Михалков, Илья Глазунов.- Да, все как было, немые свидетели сохранились, А люди.- .их нет.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. Вести Владимир.(Кадры из фильма "Перед судом истории" )