В России зафиксирован максимальный уровень продаж противозачаточных препаратов за последние годы.

В России зафиксирован максимальный уровень продаж противозачаточных препаратов за последние годы.Незапланированное пополнение в семье для одних большое счастье, а для других — причина страданий. Граждане страны не упускают возможности покупать в аптеке товары для предупреждения беременности. Более того, статистика показывает, что народ рекордно скупает противозачаточные средства. За последние шесть лет продажи достигли максимума, пишет .Специалисты выявили причину. Портал передает, что спрос на эту категорию препаратов увеличился из-за ограничений — аптеки не отпускают медикаменты для срочного прерывания беременности.Отметим, что противозачаточные препараты могут быть опасны для здоровья. Сайт приводит слова доктора о риске развития инсульта из-за приема оральных контрацептивов без назначения врача.