В России зафиксирован максимальный уровень продаж противозачаточных препаратов за последние годы.
В России зафиксирован максимальный уровень продаж противозачаточных препаратов за последние годы.
Незапланированное пополнение в семье для одних большое счастье, а для других — причина страданий. Граждане страны не упускают возможности покупать в аптеке товары для предупреждения беременности. Более того, статистика показывает, что народ рекордно скупает противозачаточные средства. За последние шесть лет продажи достигли максимума, пишет .
Специалисты выявили причину. Портал передает, что спрос на эту категорию препаратов увеличился из-за ограничений — аптеки не отпускают медикаменты для срочного прерывания беременности.
Отметим, что противозачаточные препараты могут быть опасны для здоровья. Сайт приводит слова доктора о риске развития инсульта из-за приема оральных контрацептивов без назначения врача.