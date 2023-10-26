Цыганенок постучался в дверь со словами: Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля Наташа Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций.

Цыганенок постучался в дверь со словами: "Дайте воды напиться,а то так есть хочется, что аж переночевать негде".Примерно как в этом старом анекдоте случилось и с героиней спектакля "Наташа"Светланы Земляковой, премьера которого состоялась в Театре Наций.Ох, уж эти коренные москвичи, живущие на Тверской! Получили онисвои огромные квартиры от служивших в органах дедов, привыкли к персональным водителям, нок простой жизни с их МФЦ, налоговой и полицией в большинстве своем оказались совершенно не приспособлены.Вот и находятся ушлые провинциалки, которые берут в оборот такихжителей центра столицы. Из рядовых сиделок, носящих судна за больными, становятсяони вдруг обладателями престижных "квадратов". Сколько таких случаев из жизни знаменитыхактеров можно вспомнить!Наташа (Алена Разживина) в квартиру Кирилловых попаласлучайно. Когда-то она ухаживала за больным хозяином дома, потом вышла замуж иуехала в Германию, а после смерти супруга там осталась без кола и двора, вернуласьна родину и поселилась на вокзале. Где ее и встретила Маша (Илона Гайшун) –дочь покойного Кириллова. И всего-то нужна бедной Наташе с подбитым глазом, чтооставить где-то вещи. "Паспорт потеряла, я у васпросто вещи оставлю, пока мне справку сделают, а сама работу и жилье будуискать. Я не хочу вас напрягать", – говорит эта воспитанница детдома.Ну чтоты, Наташа, какое стеснение, у нас есть бельевая комната, там можешь остаться.Пройдет совсем немного времени, и вот уже эти совершеннонеприспособленные люди во главе с хозяйкой квартиры Ольгой Сергеевной (Наталья Павленкова) доверят Наташе документы для оформления квартиры и дачи,которые не успели в свое принять в наследство. Доверят гасить иэпилептические припадки у алкоголика-сына (Станислав Беляев). "Они как дети, ничего не понимают в жизни,вожусь с ними", – скажет Наташа. И все поймет про этих недальновидных и не знающих настоящей жизни людей. Зато она прошла и Крым, и Рым, и медные трубы в итоге.Получит в квартире на Тверской прописку, выйдетзамуж за наследника элитной жилплощади и станет леди в туфельках на каблуках ис укладкой. Эдакая Золушка наших дней. От простушки из детдома, которая несмывала за собой в уборной, не убирала волосы из ванны и не знала, куда кластьнож с вилкой при сервировке стола, не останется и следа.О такой причудливой и быстрой человеческой эволюции и идетречь в спектакле по пьесе Марины Крапивиной. В нем можно найти отсылку к "Тремсестрам" – этой раздраженной реакции Чехова на людей, которые отчаянно верят, как что-то туманное волшебным образом может изменить их жизнь.Чеховская Наташа Прозорова из "Трех сестер", кстати, похожа на Наташу из пьесы Марины Крапивной – тоже провинциалка, которая жалко одевается, кажется робкой и несмелой. Когда Прозорова слышит насмешки в свой адрес, то покидает гостиную со словами "Я так не привыкла бывать в обществе!.." А потом Наташа выходит замуж и быстро прибирает к рукам хозяйство.И вот уже не просит о чем-то домочадцев, а приказывает им и даже делает замечания. Почувствовав власть и достаток, она показывает истинное лицо.Неслучайноперед входом в зрительный зал Театра Наций к премьере "Наташи" появиласьэкспозиция, где книги залиты бетоном и превращены в колонны и сидения. Мол, наклассиков опирались драматург и режиссер, в них находили поддержку и их брализа основу. Стопки книг высятся и на авансцене – мол, классики списаны в утиль пришло время новых героев. Хотя, как известно, "дома новы, но предрассудки стары".А на сцене художница Екатерина Злая создает функциональнуюдекорацию. И зрители, благодаря проекции, оказываются то в одной квартире, то вдругой, то на даче, в супермаркете. Стены начинают сдвигаться и сразу понятно,что в квартире, где поселилась Наташа, ее вдруг стало слишком много – оназаполнила собой все пространство. И чтобы наверняка уже тут утвердиться,забеременеет.Она не знала, что такое "Абулия" – синдром отсутствия воли,который в той или иной степени есть у каждого из членов семьи Кирилловых. Но на каким-то зверинымчутьем поняла и это и подчинила себе каждого из них. Сделала она это, надосказать, виртуозно.И всем, мечтающим закрепиться в Москве провинциалам струдной судьбой, ее история – пособие к действию.