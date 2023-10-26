В Корове правоохранители добились предоставления жилья троим сиротам.

В Корове правоохранители добились предоставления жилья троим сиротам. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.В ходе проведённой ведомством проверкой было установлено, что оставшиеся без родителей граждане по достижению 18-летнего возраста не получили собственную крышу над головой. Прокуратура встала на защиту прав сирот и обратилась в суд, чтобы обязать администрацию Ковровского района обеспечить молодых людей жильём.Суд эти требования удовлетворил, и районные власти купили для сирот три квартиры. «Проведённым с участием сотрудников прокуратуры осмотром установлено, что квартиры соответствуют установленным требованиям, нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства не установлено», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.