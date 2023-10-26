Правоохранители требуют расселить жильцов двухэтажного дома № 4 по улице Хирурга Орлова во Владимире.

Правоохранители требуют расселить жильцов двухэтажного дома № 4 по улице Хирурга Орлова во Владимире. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Здание признали аварийным и подлежащим сносу ещё в 2016 году. Физический износ составлял 77%, а состояние фундамента, перекрытий и крыши признали неудовлетворительным. Жильцам должны были предоставить новые помещения до 1 июня 2022 года. Однако владимирцы продолжают обитать в изношенном доме.«Несмотря на истечение срока, администрацией города мер, направленных на расселение граждан, проживающих в указанном многоквартирном доме, не принято», - говорится в сообщении ведомства.Прокуратура встала на защиту прав граждан и обратилась в суд, чтобы обязать мэрию расселить жителей аварийного здания. Суд, что характерно, это требование удовлетворил.