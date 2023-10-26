В затянувшемся деле о наследстве миллионерши Браташ появился новый поворот. Никита Джигурда сделал хитрый ход, как утверждает эксперт.

В затянувшемся деле о наследстве миллионерши Браташ появился новый поворот. Никита Джигурда сделал хитрый ход, как утверждает эксперт.Казалось, что 26 мая 2023 была поставлена точка в деле о наследстве миллионерши Людмилы Браташ. Суд постановил, что все наследство покойной перешло, как и полагается по закону, ее сестре. Однако на состояние Браташ претендовал и продолжает претендовать Никита Джигурда. Как так получилось, что до сих пор эпатажный шоумен намерен вступить в права наследования, когда есть решение суда?Дело давнее и очень непростое, как выяснилось. С 2016 года шли судебные тяжбы между Джигурдой и сестрой Браташ: кто получит наследство. По закону у Браташ была одна единственная наследница – ее родная сестра, поскольку ни детей, ни мужа у женщины не было. Но ко времени вступления в права наследования на состояние покойной стал претендовать и Никита Джигурда. Он якобы предъявил завещание, в котором Браташ указала именно его как наследника. Ведь известно, что семья Джигурды и Анисиной дружила с Браташ. Женщина даже крестила их сына. А еще до свадьбы с Анисиной Джигурда состоял в отношениях с Браташ, как выяснилось.Тем не менее, Никита Джигурда, похоже, не намерен сдаваться. Шоумен подал иск в суд на нотариуса, который якобы отказал ему в выдаче свидетельств о праве на наследство, рассказывает юрист Анастасия Подгрудкова изданию Тем не менее, этим он мало чего добьется, считает эксперт.Есть мнение, что Никита Джигурда тянет время, чтобы обойти обязательность судебного акта. Якобы в этом и заключается его хитрость. Артист надеется, что ему удастся обойти наследницу во втором в споре, где ее не привлекают к ответу. А, значит, суд, по его задумке, не узнает о наличии первого судебного акта – то есть о наличии наследницы. Хотя, учитывая публичность Никиты Джигурды, это сомнительно, утверждает юрист.