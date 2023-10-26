Родительский патруль вместе с дорожной полицией проверил во Владимире, пристегивают ли детей в...

"Родительский патруль" вместе с дорожной полицией проверил во Владимире, пристегивают ли детей в автомобилях.Пристегнись - это важно! Сотрудники Госавтоинспекции продолжают рейды по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Акцию провели во Владимире.К участию присоединились члены «Родительского патруля», педагоги и школьники, которые вручали каждому водителю памятки по ПДД, сделанные детскими руками. Особое внимание в ходе рейда уделили использованию в автомобилях детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Большинство водителей оказались ответственными, однако госавтоинспектором зафиксирован и один факт нарушения: ребенок младше 7 лет перевозился без детского кресла. За такую халатность родитель получил штраф - 3 000 рублей. Однако лучше заплатить за нее деньгами, чем жизнью: за 9 месяцев текущего года на дорогах областного центра произошло 2 ДТП, в которых не пристегнутые пассажиры получили серьезные травмы, один из них скончался. Более ста человек привлечены к административной ответственности.