Синоптики прогнозируют приход теплого атмосферного фронта во Владимирскую область. Как и обещали...

Синоптики прогнозируют приход теплого атмосферного фронта во Владимирскую область.Как и обещали синоптики, антициклон, принесший мороз, будет уходить на юго-восток, а ему на смену потянутся облака тёплого атмосферного фронта.Что это значит? Метеоролог Михаил Леус в своём официальном telegram-канале поясняет:«… Станет облачно. В пятницу временами ожидается снег, местами ледяные дожди и 0…-2°C».Во Владимирской области 27 октября прогнозируется именно такая погода. Если утром будет свежо и морозно (-3°C), то к обеду станет чуть теплее - 0°C.Атмосферное давление начнёт снижаться: с 750 упадёт до 741 мм ртутного столба.Ветер — восточный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, 91-94%.В выходные же нас ждёт повышение температуры до 0… +2°C, обильные осадки в виде снега и дождей.Конец же октября (31 октября, вторник) обещает быть аномально тёплым. Температурный «скачок» может удивить владимирцев значениями: +5...+10°C.Народный прогноз погоды на 27 октября:«Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели»;«Ненастная осень – дождливая весна»;«Если лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса в следующем году, если будет дождь – уродится пшеница»;«Если вороны раскаркались – ждите оттепель».Фото: pxfuel.com