Синоптики прогнозируют приход теплого атмосферного фронта во Владимирскую область.
Как и обещали...
Синоптики прогнозируют приход теплого атмосферного фронта во Владимирскую область.
Как и обещали синоптики, антициклон, принесший мороз, будет уходить на юго-восток, а ему на смену потянутся облака тёплого атмосферного фронта.
Что это значит? Метеоролог Михаил Леус в своём официальном telegram-канале поясняет:
«… Станет облачно. В пятницу временами ожидается снег, местами ледяные дожди и 0…-2°C».
Во Владимирской области 27 октября прогнозируется именно такая погода. Если утром будет свежо и морозно (-3°C), то к обеду станет чуть теплее - 0°C.
Атмосферное давление начнёт снижаться: с 750 упадёт до 741 мм ртутного столба.
Ветер — восточный, до 4 метров в секунду. Влажность — высокая, 91-94%.
В выходные же нас ждёт повышение температуры до 0… +2°C, обильные осадки в виде снега и дождей.
Конец же октября (31 октября, вторник) обещает быть аномально тёплым. Температурный «скачок» может удивить владимирцев значениями: +5...+10°C.
Народный прогноз погоды на 27 октября:
«Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели»;
«Ненастная осень – дождливая весна»;
«Если лес в этот день покрылся инеем – это предвещает хороший урожай овса в следующем году, если будет дождь – уродится пшеница»;
«Если вороны раскаркались – ждите оттепель».
Фото: pxfuel.com