Смотрите Вести в 14.30: Отравившийся шаурмой покупатель требует солидную компенсацию.
- Дело об...
Смотрите "Вести" в 14.30: Отравившийся шаурмой покупатель требует солидную компенсацию.
- Дело об отраве.
Массовое отравление шаурмой жителей Владимира. И первый гражданский иск. Один из пострадавших требует компенсацию за причинение вреда здоровью.
За Отечество!
Присоединяются к СВОим! Во Владимире в учебные подразделения отправилась новая группа контрактников.
- Приживается?
В областной столице- ремонт дорог. Где обновление уже завершено? И главное- приживается ли асфальт?