Смотрите Вести в 14.30: Отравившийся шаурмой покупатель требует солидную компенсацию. - Дело об...

Смотрите "Вести" в 14.30: Отравившийся шаурмой покупатель требует солидную компенсацию.- Дело об отраве.Массовое отравление шаурмой жителей Владимира. И первый гражданский иск. Один из пострадавших требует компенсацию за причинение вреда здоровью.За Отечество!Присоединяются к СВОим! Во Владимире в учебные подразделения отправилась новая группа контрактников.- Приживается?В областной столице- ремонт дорог. Где обновление уже завершено? И главное- приживается ли асфальт?