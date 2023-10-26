Экспозиция будет работать с 5 по 7 ноября.

Экспозиция будет работать с 5 по 7 ноября.На Красной площади будет работать музей под открытым небом в честь 82-й годовщины легендарного военного парада. Об этом в своем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Посетить музей бесплатно может любой желающий. Экспозиция будет работать с 10:00 до 20:00 с 5 по 7 ноября.По словам Собянина, музей познакомит посетителей с историей начала Великой Отечественной войны, бытом москвичей в то время. На Красной площади пройдут театрализованные представления.Посетители увидят танк Т-34, бронеавтомобиль ФАИ-М и другую технику времен Великой Отечественной.Мэр Москвы ранее материальную помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты – 40 тысяч рублей. Средства получат 1,9 тысячи человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны и обороны Москвы, участники строительства оборонительных рубежей под столицей и другие.