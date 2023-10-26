2,5 тонны стекла, 15 метров в длину. Огромный корабль занял центральное место выставки современного художника и моряка Александра Пономарева в Третьяковской галерее в Москве. Фотографиями

2,5 тонны стекла, 15 метров в длину. Огромный корабль занял центральное место выставки современного художника и моряка Александра Пономарева в Третьяковской галерее в Москве. Фотографиями поделилась пресс-служба правительства Владимирской области. Над макетом судна работали специалисты владимирской компании «Макромер». Они занимались и монтажом изделия. Литейщики на заводе до последнего не были уверены, что задумку удастся претворить