В Третьяковской галерее появился уникальный экспонат, изготовленный мастерами владимирской компании «Макромер».

В Третьяковской галерее появился уникальный экспонат, изготовленный мастерами владимирской компании «Макромер». Призрачный 15-метровый корабль, целиком сделанный из стекла, занял ключевое место на выставке художника и моряка Александра Пономарева. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Стеклянное чудо весит 2,5 тонны, для его изготовления нашим землякам пришлось проявить все свои навыки и умения. Как отметила куратор выставки Нина Дивова, сами литейщики на заводе не были до конца уверены в успехе. Однако высокопрофессиональные владимирские рабочие смогли воплотить в жизнь творческую задумку.По словам художника Александра Пономарева, стекло похоже на замёрзшую воду, и корабль было очень тяжело конструировать. Даже для того, чтобы просто доставить это произведение искусства в Третьяковку, понадобились сложные инженерные решения.