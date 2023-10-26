После отставки главы администрации Киржачского района Сергея Будкина решили уволиться сразу три его заместителя.

После отставки главы администрации Киржачского района Сергея Будкина решили уволиться сразу три его заместителя. Об этом сообщили наши коллегии из издания .Так, заявления на отпуск с последующим увольнением написали первый замглавы Александр Симанов и замглавы Роман Сильва. По собственному желанию уходит и замглавы райадминистрации Илья Сперанский.Отмечается, что эти чиновники были приняты на работу в 2023 году по личному приглашению Сергея Будкина.