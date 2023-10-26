Близкий друг семьи рассказал, что происходит с Александрой Пахмутовой после ухода любимого мужа.

Близкий друг семьи рассказал, что происходит с Александрой Пахмутовой после ухода любимого мужа.Союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова нередко ставили в пример другим звездным парам. Их невероятная история любви зародилась еще в 1956 году и просуществовала почти 70 лет. Всю жизнь супруги шли рука об руку не только в семейной жизни, но и в творчестве, преодолевая все невзгоды на своем пути. А 16 сентября текущего года Николай Николаевич покинул свою вторую половинку и этот мир. С тех пор многие беспокоятся, как Александра Пахмутова теперь живет и справляется ли без любимого мужа.В беседе с артист и друг семьи Юлиан Васин развеял слухи, которые ходят о состоянии вдовы Добронравова последний месяц. Поговаривали, что после ухода супруга пианистка впала в депрессию. Певец заверил, что это не так. Однако, по его словам, чувствует себя Александра Николаевна не так хорошо, как хотелось бы.Васин рассказал, что сейчас композитор находится в угнетенном состоянии. Но в этот тяжелый период ее поддерживают близкие и светлые воспоминания. Как бы там ни было, нынешняя жизнь Александры Пахмутовой не похожа на те счастливые 70 лет, что она провела рядом с мужем. В данный момент, как объяснил друг семьи, вдова Добронравова будто находится в другом измерении."Для нее это совершенно другое измерение, но она не падает духом и все время что-то вспоминает: какие-то совместные поездки, каждый день их жизни, рабочие моменты", – рассказал о состоянии Александры Пахмутовой Юлиан Васин.Ранее "Дни.ру" о том, что спустя 40 дней после ухода на могиле Николая Добронравова заметили необычное.