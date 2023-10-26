В Муроме инженер-землеустроитель обвиняется в крупном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба...

В Муроме инженер-землеустроитель обвиняется в крупном мошенничестве.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, утверждено обвинительное заключение в отношении инженера — землеустроителя.Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.Выяснилось, что инженер решила «схитрить». Зная о возможности выкупа земли по «заниженной» цене в том случае, если арендатором на участке будет построен объект капитального строительства и оформлено право собственности, изготовила от имени одного из кадастровых инженеров (не осведомленного о происходящем) технический план хозяйственной постройки. Она, мол, находилась на арендованном ею участке.И в дальнейшем женщине успешно зарегистрировала право собственности на «мифический» объект.После этого злоумышленница обратилась в Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Муромского района с заявлением о выкупе участка по льготной цене.«В результате с мошенницей был заключен договор купли-продажи земли по цене в размере 25 % от её кадастровой стоимости. Заплатив за участок около 93 тыс рублей, женщина позже продала его за 600 тысяч рублей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент идёт речь об ущербе муниципальному образованию в размере более 280 тыс рублей.Правда, обвиняемая деньги всё же вернула («возместила ущерб»), но это ей не помогло.Теперь уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.Фото: pxfuel.com