Содержание ацетона в жидкости, которую вылили в водоем, превышает нормы почти в 13 раз. О том, что в реке было обнаружено красно-розовое химическое пятно сообщили неравнодушные жители. Видео и

Содержание ацетона в жидкости, которую вылили в водоем, превышает нормы почти в 13 раз. О том, что в реке было обнаружено красно-розовое химическое пятно сообщили неравнодушные жители. Видео и фотографии появились в социальных сетях в начале недели. На публикацию отреагировали региональные надзорные органы и власти. По факту произошедшего природоохранной прокуратурой Владимира совместно со специалистами министерства