Настоящее месиво из крупногабаритных машин и сбитый дорожный рабочий. На федеральной трассе в Петушинском районе произошло крупное ДТП. Страшное столкновение случилось в 10 утра, сегодня, 26

Настоящее месиво из крупногабаритных машин и сбитый дорожный рабочий. На федеральной трассе в Петушинском районе произошло крупное ДТП. Страшное столкновение случилось в 10 утра, сегодня, 26 октября, на 135 километре федеральной трассы М-7 «Волга», на подъезде к Пекше.“Камаз” с полуприцепом ехал в направлении Владимира. Как сообщают в ГИБДД, при перестроении в правую полосу, он задел