Жители ЖК «Факел» неоднократно жаловались на громкий шум, исходящий ночью от торгового центра. Здание находится в непосредственной близости от жилых домов. Выяснилось, что жалобы не

Жители ЖК «Факел» неоднократно жаловались на громкий шум, исходящий ночью от торгового центра. Здание находится в непосредственной близости от жилых домов. Выяснилось, что жалобы не беспочвенны: источниками мешающего спать звука оказались вентиляционное оборудование на крыше ТЦ и охлаждающие вентиляторы, необходимые для работы холодильного оборудования. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это нарушение обнаружили сотрудники Управления