Владимирский фотограф Анатолий Плечистый стал победителем международного фотоконкурса Русского...

Владимирский фотограф Анатолий Плечистый стал победителем международного фотоконкурса Русского Географического общества.Номинаций несколько, среди них "Живой архив", "Птицы", "Россия в лицах", "Магия стихии", "Дикие животные". Представитель нашего региона взял награду за лучший снимок макромира - жюри очаровал муравей из Боголюбова. Посмотреть работы всех победителей можно на сайте РГО. Конкурс проводится с 2015 года. За это время проект стал очень популярным, выставки работ его победителей с успехом экспонируются по всему миру.В этом году традиционная акция "Ночь искусств" будет приурочена ко Дню народного единства и, соответственно, пройдет 4 ноября. Насыщенную и разнообразную программу презентовали в музее-заповеднике "Александровская слобода". Начнется она в 17 часов.Посещение всех экспозиций бесплатное. Гости музея смогут увидеть настоящие берестяные грамоты на выставке, посвященной Великому Новгороду. Их реплики дадут подержать в руках. В интерактивной части программы также можно будет поиграть в старинные русские игры и даже попробовать самому потренироваться в письме на бересте. А после - создать собственную русскую народную игрушку. На мастер-классе умельцы расскажут об особенностях таких сувениров. И, конечно, весь вечер можно будет сфотографироваться в царских костюмах, послушать наигрыши, поиграть в ретро-квиз и отведать чая с пирогами и сладостями.(Photo.rgo.ru)