Во Владимире для ребят прошли международные Дружные старты. Во Владимирском...

Во Владимире для ребят прошли международные "Дружные старты".Во Владимирском физкультурно-оздоровительном комплексе, под брендом фестиваля "Многоликий Владимир" прошли "Дружные старты".Они посвящены предстоящему Дню народного единства. Участие приняли ученики владимирских школ, ребята разных национальностей: представители узбекской, таджикской, азербайджанской, татарской, еврейской, армянской общин нашего города. Спорт объединил всех- ребята активно поддерживали друг друга во время забегов. Все юные спортсмены получили подарки.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира:- Спорт это именно та среда, тот инструмент, в котором люди разные: мальчики и девочки, Русские там, Армяне Азербайджанцы, абсолютно неважно. Все они будущие граждане России. Они объединяются ради достижения одной цели, в данном случае спортивной победы или какого то совместного удачного выступления.. ..мы очень рады, что детям весело, никто из них не уйдет без подарков.