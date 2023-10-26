На дорогах региональной столицы с 25 по 31 октября будет отключен ряд светофорных объектов.

На дорогах региональной столицы с 25 по 31 октября будет отключен ряд светофорных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимира со ссылкой на областной Центр безопасности дорожного движения.Перебои в функционировании светофоров связаны с созданием интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации и проходящими работами по подсоединению оборудования. , на которых отключат светофорные объекты, размещён на ресурсе местной администрации.