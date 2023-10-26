Во Владимире назвали число поджогов и количество утонувших за минувший сезон. В главном...

Во Владимире назвали число поджогов и количество утонувших за минувший сезон.В главном управлении областного МЧС подвели итоги пожароопасного и купального сезонов. Информация профильной пресс-службы.С начала года в области произошло 47 лесных возгораний на площади почти 21 гектар. Это значительно меньше, чем годом ранее, там цифры были трехзначные - 186 пожаров на площади почти 193 гектара. Зафиксирован и негативный статистический рост - по палу сухой травы - 385 несанкционированных поджогов против 320 прошлогодних. Перехода огня на населённые пункты допущено не было. В период подготовки к пожароопасному сезону сотрудники госнадзора провели почти 4 сотни проверок, выявили больше пятисот нарушений, большая часть которых была устранена.В купальный сезон в регионе утонули 27 человек, в их числе 4 ребенка. Показатель прошлого года - 43 человека, 8 детей. Люди гибли только в неустановленных для купания местах.