Во Владимире неизвестные полностью уничтожили павильон на остановке общественного транспорта. Судя...

Во Владимире неизвестные полностью уничтожили павильон на остановке общественного транспорта.Судя по характеру повреждений, это не даже вандалы. Минувшей ночью кто-то врезался в металлическую, конструкцию. Возможно, что даже на грузовике или на строительной технике. И скрылся с места происшествия.Остановочный павильон в мкр. Энергетик был отремонтирован в этом году по просьбе жителей, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Обстоятельства произошедшего выясняются, пояснили в мэрии.Поврежденный павильон уже полностью демонтирован ради безопасности местных жителей.Фото: пресс-служба администрации Владимира.