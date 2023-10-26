Во Владимире неизвестные полностью уничтожили павильон на остановке общественного транспорта.
Судя...
Во Владимире неизвестные полностью уничтожили павильон на остановке общественного транспорта.
Судя по характеру повреждений, это не даже вандалы. Минувшей ночью кто-то врезался в металлическую, конструкцию. Возможно, что даже на грузовике или на строительной технике. И скрылся с места происшествия.
Остановочный павильон в мкр. Энергетик был отремонтирован в этом году по просьбе жителей, сообщила пресс-служба администрации Владимира.
Обстоятельства произошедшего выясняются, пояснили в мэрии.
Поврежденный павильон уже полностью демонтирован ради безопасности местных жителей.
Фото: пресс-служба администрации Владимира.