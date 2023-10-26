Во Владимире прошло первое слушание в суде по делу об отравлении шаурмой. Гражданский иск в адрес...

Во Владимире прошло первое слушание в суде по делу об отравлении шаурмой.Гражданский иск в адрес предпринимателя, владельца точки общепита, подал житель областного центра. Подробности у Александра Сыпченко.Александр Сыпченко:- За моей спиной та самая шаурмичная, в которой 15 августа отравился Сергей Попов. Как мы видим она сейчас благополучно работает, но в ней к сожалению нет повара, увидев нашу съемочную группу он ретировался.За прилавком нас встречает некая Евгения, она пытается связаться по телефону со своим руководством, но к сожалению, на другом конце провода никто не хочет отвечать на неудобные вопросы журналистов. Точка, со слов продавца, только открылась и работает, в прямом смысле, "по новому".Евгения, продавец:- Ниче, народ приходит и кушает. Никаких жалоб не было? Нет. А не спрашивали почему Вас закрывали? Ну спрашивали и что, мы говорили были проверки и все.По информации на входной двери шаурмичная принадлежит АндранИку Бегларяну, впрочем, совсем недавно здесь было другое имя - Денис Башкиров, именно он ответчик по гражданскому иску. Любитель шаурмы Сергей Попов требует выплатить ему компенсацию - сто тысяч рублей. Юрист и представитель истца Алексей Ахунов заявляет: это минимальная сумма за причинение средней тяжести вреда здоровью.Алексей Ахунов, представитель Сергея Попова:- Будем просить по иску 100 тысяч, а там будем смотреть уже на судебный процесс, какие доказательства будут предоставлять с его стороны. Будет ли с его стороны представитель, но мы рассчитываем чтобы иск удовлетворили в полном объеме.Ответчик Денис Башкиров настаивает на своей невиновности и заявляет, что не ведет бизнес уже 2 года. Всеми делами заведовал его бывший партнер по бизнесу Аршак Давтян. Следовательно, он и должен нести ответственность.Денис Башкиров, ответчик:- Я хочу сам сейчас в этом разобраться то есть и встречный иск собираюсь подавать так как под моим именем продается шаурма, под ИП Башкиров, То есть. люди отравились и мне это очень неприятно.Рассмотрев все доказательства по делу и выслушав доводы сторон, судья отложила слушание до середины ноября. Аршак Давтян и региональный Роспотребнадзор будут привлечены в качестве третьих лиц. Они и должны будут ответить на все оставшиеся вопросы.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир