Во Владимире стартует юбилейный фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская...

Во Владимире стартует юбилейный фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь»С 27 по 29 октября в Загородном парке Владимира пройдёт 25-й Фестиваль по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь», на который съедутся представители 35 регионов России.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.В этом году в соревнованиях будет участвовать рекордное количество спортсменов от 9 до 85 лет, которые будут выступать в 24 возрастных категориях.В программе Фестиваля:27 октябряв 18:00 – соревнования в дисциплине «Кросс-спринт» в ночных условиях28 октябряс 10:30 – дисциплина «Кросс-классика»29 октябряс 10:30 – дисциплина «Кросс-многодневный» (Загородный парк).Награждение победителей и призёров фестиваля «Владимиро-Суздальская Русь» состоится 29 октября в 13.45 (в Загородном парке).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области