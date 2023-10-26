Удобные функциональные кровати изготовили на заводе в Радужном. Кроме того, в центре появились новые кресла для взятия анализов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской

Удобные функциональные кровати изготовили на заводе в Радужном. Кроме того, в центре появились новые кресла для взятия анализов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Власти уверены, что новое оборудование создаст в медучреждении благоприятный климат. Это важно, поскольку перинатальный центр принимает женщин с тяжелыми патологиями и избыточным весом. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!