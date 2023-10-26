Во Владимире выявлен нарушитель, окрасивший в розовый цвет воду в реке Рпень. Стали известны...

Во Владимире выявлен нарушитель, окрасивший в розовый цвет воду в реке Рпень.Стали известны первые итоги анализа проб воды, взятых в реке Рпень на территории города Владимира.Проверка организована областной природоохранной прокуратурой после появившегося в соцсетях видео со странными ядовито-розовыми потоками, окрасившими реку в районе строящегося Рпенского проезда. Анализ показал, что в образце воды в 13 раз превышено содержание ацетона. Определен и источник загрязнения, но в интересах продолжающейся проверки, прокуратура его пока не называет.(ТГК Подслушано в Добром)