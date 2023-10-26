Перед судом предстанет 22-летний житель Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 22-летний житель Гусь-Хрустального. Молодого человека обвиняют в совершении длинного ряда имущественных преступлений. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что весной и летом 2023 года подозреваемый воровал ценные вещи из городских торговых центров. Фигурант тащил шампуни и гели, средства для стирки белья, алкоголь, кофе и шоколадки. Ворованное имущество он прятал под одежду и покидал супермаркеты в обход касс. Во время одного из таких «походов в магазин» молодого человека задержали сотрудники ППС.Стражи порядка приступили к расследованию и установили причастность подозреваемого к ряду других преступлений. В частности, его обвиняют в хищении велосипеда и краже мобильника и денег у собутыльника. В общей сложности выявили 25 эпизодов. Причинённый парнем ущерб оценивается в 60 тыс. рублей.Отмечается, что парень во всём сознался. Уголовное дело направлено в суд.