В регионе идет подготовка к зимнему сезону: уже заменили 300 км проводов. Это сделано для избежания ошибок недавнего прошлого, ведь в прошлом году неблагоприятные погодные условия (в

В регионе идет подготовка к зимнему сезону: уже заменили 300 км проводов. Это сделано для избежания ошибок недавнего прошлого, ведь в прошлом году неблагоприятные погодные условия (в особенности, ледяной дождь) стали причиной обрыва линий электропередачи, пояснили в пресс-службе областного правительства. Рабочие заменяют старый провод на самонесущий изолированный. Также закончены расширение и расчистка просек ЛЭП общей