47 лесных пожаров на общей площади почти 21 гектар произошли на территории региона в этом году. За лето на водоемах утонули 27 человек. Статистикой пожароопасного и купального сезонов

47 лесных пожаров на общей площади почти 21 гектар произошли на территории региона в этом году. За лето на водоемах утонули 27 человек. Статистикой пожароопасного и купального сезонов поделились 25 октября на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, о котором рассказали в пресс-службе правительства области. В прошлом году в регионе