За 2023 год в регионе отремонтировали 40 км дорог, которые ведут к больницам, поликлиникам, ФАПам. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в

За 2023 год в регионе отремонтировали 40 км дорог, которые ведут к больницам, поликлиникам, ФАПам. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса. В Вязниковском районе в нормативное состояние привели 4 участка на трассе «Вязники – Сергиевы – Горки – Татарово», а также дороги, проходящую через Пустовское сельское поселение, до больницы