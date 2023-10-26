Во Владимирской области планируется построить, реконструировать и модернизировать более 750 км...

Во Владимирской области планируется построить, реконструировать и модернизировать более 750 км линий электропередачи.В регионе продолжается модернизация электросетевого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В 2023 году во Владимирской области реализуется 12 инвестиционных программ в сфере электроснабжения.Общий объём финансирования - более 3,2 млрд рублей. Планируется построить, реконструировать, модернизировать и технически перевооружить более 750 км линий электропередачи и ввести в эксплуатацию более 50 МВА электрической мощности.Это интересно!Филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» совместно с главами органов местного самоуправления и областным Министерством ЖКХ разработана и утверждена «Программа повышения надёжности электрических сетей 6-10 кВ». В ней отражены «узкие места» электросетевого комплекса региона, выявленные в результате испытания погодой.Известно, что к 1 октября специалисты заменили более 300 км провода электропередачи на самонесущий изолированный провод, а также выполнили работы по расширению и расчистке просек ЛЭП 6-10 кВ на общей площади 765 га.Кроме того, сообщается, что во Владимирской области регулярно проводятся оперативные учения по отработке алгоритмов в случае незапланированных отключений электроэнергии.Фото: pxfuel.com