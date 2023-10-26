Во Владимирской области произошло сразу два серьёзных пожара. 25 октября примерно в одно время...

Во Владимирской области произошло сразу два серьёзных пожара.25 октября примерно в одно время поступили сообщения в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области о двух пожарах.Первый произошёл в многоквартирном доме города Коврова (на улице Волго-Донской, зд. 3 «А»).Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что было спасено 3 человека, из них 2 ребенка.Эвакуировано, в свою очередь, 15 человек, из них 3 ребенка.Предварительная площадь пожара — 4 квадратных метра.Причина возгорания пока неизвестна.Сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.25 октября в 17:34 также поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Судогодском районе (в посёлке имени Воровского, на улице Пионерской).Предварительная площадь — немалая, 120 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек.Уточняется, что информации о погибших и пострадавших нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: https://33.mchs.gov.ru/