Во Владимирской области произошло сразу два серьёзных пожара.
25 октября примерно в одно время...
Во Владимирской области произошло сразу два серьёзных пожара.
25 октября примерно в одно время поступили сообщения в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области о двух пожарах.
Первый произошёл в многоквартирном доме города Коврова (на улице Волго-Донской, зд. 3 «А»).
Пресс-служба МЧС России по Владимирской области информирует, что было спасено 3 человека, из них 2 ребенка.
Эвакуировано, в свою очередь, 15 человек, из них 3 ребенка.
Предварительная площадь пожара — 4 квадратных метра.
Причина возгорания пока неизвестна.
Сообщается, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
25 октября в 17:34 также поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Судогодском районе (в посёлке имени Воровского, на улице Пионерской).
Предварительная площадь — немалая, 120 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 13 человек.
Уточняется, что информации о погибших и пострадавших нет.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/