Во Владимирской области вышли на маршруты более 100 новых отечественных автобусов. Волгобас,...

Во Владимирской области вышли на маршруты более 100 новых отечественных автобусов."Волгобас", "Лиаз" и "Паз" - на линии региона вышли уже 105 из 106 закупленных автобусов. Так в области продолжается обновление парка общественного транспорта.Подвижной состав обновился во Владимире, Меленковском, Гороховецком, Ковровском, Камешковском и Суздальском районах. Ещё один автобус начнет катать пассажиров до конца месяца в Коврове. Транспорт приобретался по скидке благодаря инвестиционному проекту Минтранса России и "Государственной транспортной лизинговой компании".