Владимирская область попала в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и другими территориями РФ по привлекательности для мигрантов.

Владимирская область попала в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и другими территориями РФ по привлекательности для мигрантов. Об этом 24 октября сообщила Следственного комитета РФ.Во время оперативного совещания по вопросам расследования преступлений в миграционной сфере председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что в стране растёт количество преступлений, совершённых иностранными гражданами. Только в 2023 году правоохранители расследовали более 31 тысячи подобных дел. В частности, за последнее время на 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений.«Почти на треть выросло количество преступных деяний, совершенных «нелегалами», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.