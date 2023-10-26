Юные артисты детской вокально-хореографической студии «Русь» Областного центра народного творчества приняли участие в ХII Международном фестивале культуры и искусства «Русский Харбин 2023».

Юные артисты детской вокально-хореографической студии «Русь» Областного центра народного творчества приняли участие в ХII Международном фестивале культуры и искусства «Русский Харбин 2023». Об этом сообщила правительства 33-го региона.Мероприятие стартовало в Китайской Народной Республике 25 октября и продлится до конца месяца. Компанию нашим землякам составили творческие коллективы Хабаровска и Биробиджана.Гости Международного фестиваля «Русский Харбин» знакомятся с богатейшим наследием и традициями наших соотечественников, русскими танцами, музыкой, ремёслами и кухней. В программу включены художественные выставки, концерты и театральные постановки. Мероприятие пользуется большой популярностью у туристов.