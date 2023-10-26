За взятки и мошенничество вынесен приговор бывшего врио заместителя губернатора Владимирской...

За взятки и мошенничество вынесен приговор бывшего врио заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому.Ленинским райсудом установлено, что он с августа по ноябрь 2021 года получил от подмосковной компании, выигравшей тендер на проведение капитального ремонта 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова», взятку в размере 550 тыс рублей. Также ему оплатили авиаперелеты на сумму более 55 тысяч рублей.За это Вишневский пообещал обеспечить беспроблемное исполнение контракта и приёмку выполненных работ. А также получение новых контрактов от региона.И попросил за это ежемесячно платить ему дополнительно 150 тыс рублей в месяц, сообщила пресс-служба судов Владимирской области."Вести" сообщали, что при получении очередной "зарплаты" замгубернатора был задержан сотрудниками УФСБ.Судом также установлено, что с июля по ноябрь 2021 года Вишневский также получил от других чиновников лично и через посредников более 150 тыс рублей и более 79 тыс рублей - за общее покровительство и попустительство по службе. А также взял от одной бизнес-вумен "пожертвование" в сумме 150 тыс рублей "на решение социальных проблем области".Свою вину в получении взяток в крупном размере и мошенничестве подсудимый не признал.Ему назначено 10 лет строгого режима со штрафом в размере 7 млн рублей.И с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 5 лет.Приговор в законную силу не вступил.Фото из архива "ГТРК" Владимир