По обвинению в краже двух велосипедов и мопеда перед судом предстанут двое вязниковцев.

По обвинению в краже двух велосипедов и мопеда перед судом предстанут двое вязниковцев. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Двухколёсный транспорт пропал из гаража одного из жителей Вязниковского района. Под подозрение попал знакомый потерпевшего. Мужчина бывал в гараже и знал, когда владелец будет отсутствовать.Фигуранта задержали, и на допросе он во всём сознался и сообщил, что действовал не один, а с приятелем. Подельники вскрыли гараж, украли технику и продали. Вырученные деньги граждане поделили.В настоящий момент правоохранители вернули велосипеды и мопед хозяину. Уголовное дело в отношении вязниковцев направлено в суд.