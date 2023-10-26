По обвинению в краже двух велосипедов и мопеда перед судом предстанут двое вязниковцев.
По обвинению в краже двух велосипедов и мопеда перед судом предстанут двое вязниковцев. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.
Двухколёсный транспорт пропал из гаража одного из жителей Вязниковского района. Под подозрение попал знакомый потерпевшего. Мужчина бывал в гараже и знал, когда владелец будет отсутствовать.
Фигуранта задержали, и на допросе он во всём сознался и сообщил, что действовал не один, а с приятелем. Подельники вскрыли гараж, украли технику и продали. Вырученные деньги граждане поделили.
В настоящий момент правоохранители вернули велосипеды и мопед хозяину. Уголовное дело в отношении вязниковцев направлено в суд.