Всего за полчаса - больше тысячи подписей. Жители микрорайона Юрьевец во Владимире подписались под требованием сохранить левый поворот с улицы Михалькова.

Всего за полчаса - больше тысячи подписей. Жители микрорайона Юрьевец во Владимире подписались под требованием сохранить левый поворот с улицы Михалькова. Это лишь один из левых поворотов, который управление дорогой собирается закрыть в целях безопасности. При этом благоустройство трассы М7 задевает интересы тысяч жителей области. Город Покров практически будет разрезан на две части, отрезанными от Владимира будут микрорайоны Юрьевец и РТС, пострадает Ковров, дорожники собираются ликвидировать поворот в Сенинских Двориках. «Вестям» стало известно, что глава администрации Владимира Андрей Шохин ведет переговоры с руководством Упрдора о сохранении стратегически важных для города поворотов. Чем они закончились, узнаем завтра. Упрдор на комиссии по безопасности дорожного движения должен утвердить новую схему.