26 ноября 1187 года родился владимирский князь Юрий (Георгий) Всеволодович.

26 ноября 1187 года родился владимирский князь Юрий (Георгий) Всеволодович. Ряд источнков утверждает, что он мог появиться на свет также и в 1188 или 1189 году. Получается что в 2019-м можно отметить 830-летие со дня его рождения. Так или иначе Юрия Всеволодовича часто называют последним Великим князем Домонгольского периода. Он считается основателем Нижнего Новгорода. Его решением была создана Владимиро-Суздальская епархия. Юрий Всеволодович приказал построить Рождественский Собор в Суздале. И если о дате его рождения продолжают спорить до сих пор, то о дате гибели доподлинно известно. Великий князь Юрий погиб в битве с татаро-монголами на реке Сить 4 марта 1238 года. Князя убили, а отрубленную голову преподнесли в подарок хану Батыю. Юрий канонизирован в высоком статусе мученика, а его мощи покоятся в Успенском соборе Владимира.Роман Немов