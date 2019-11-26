В Госдуме одобрили эту идею, при условии, что общее количество нерабочих дней останется прежним. Инициаторами предложения выступили томские женщины.
В Госдуме одобрили эту идею, при условии, что общее количество нерабочих дней останется прежним. Инициаторами предложения выступили томские женщины. Они оьбратились с просьбой к губернатору Томской области о переносе выходного дня с 28 декабря на 31, чтобы успеть подготовиться к празднику. Глава региона пошел навстречу пожеланиям прекрасной части населения.
Как сообщают
, инициативу Томского губернатора поддержала
глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Пле
тнева, особо отметив, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах