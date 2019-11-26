Бабушка ведущего шоу Вечерний Ургант Нина Ургант попала в больницу. Медики провели актрисе плановую операцию, сообщает . Подробности самочувствия 90-летней артистки не раскрываются. Ряд ..

Бабушка ведущего шоу "Вечерний Ургант" Нина Ургант попала в больницу. Медики провели актрисе плановую операцию, сообщает . Подробности самочувствия 90-летней артистки не раскрываются.Ряд СМИ связал госпитализацию артистки с подписанием открытого письма против художественного руководителя Александринского театра Бориса Эйфмана. Якобы здоровье Нины Ургант сильно пошатнулось после конфликта с балетмейстером.