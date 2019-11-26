Афтершоки после сильного землетрясения в Албании будут на Балканах затихать еще больше месяца. У Тираны утром 26 ноября было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали повторные подземные толчки магнитудой более 5. В Албании от удара подземной стихии погибли 14 человек, 600 получили ранения.

Афтершоки после сильного землетрясения в Албании будут на Балканах затихать еще больше месяца. У Тираны утром 26 ноября было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали повторные подземные толчки магнитудой более 5. В Албании от удара подземной стихии погибли 14 человек, 600 получили ранения. Позже число жертв удара подземной стихии выросло до девяти человек. Президент Албании Илир Мета после посещения раненых в центральном госпитале Тираны назвал ситуацию драматической.Толчки магнитудой 5,5 фиксировались в Боснии и Герцеговине, также сотрясение земной коры ощутили на себе жители Черногории, Сербии и Северной Македонии, сообщает РИА Новости.Магнитуда 6,4 относится к категории катастрофических толчков, отметил дежурный сейсмолог сербского управления сейсмологии Миодраг Петрович. По его мнению, больших разрушений не произошло из-за того, что эпицентр землетрясения находился в море. Ближе всего к эпицентру располагался албанский город Дуррес. Здесь обрушились несколько зданий, под завалами могут находиться люди. Три человека, включая несовершеннолетнюю девушку, погибли при обрушении здания в Дурресе. Еще двое погибли в городе Туман. Один человек разбился насмерть, упав во время землетрясения с балкона.Помощь строительной техникой и силами спасателей Албании предложили соседние Северная Македония, Черногория, Сербия и край Косово.Российское посольство в Албании проинформировало, что информации о пострадавших россиянах нет. Сотрудники посольства от землетрясения не пострадали.