Не успела Анастасия Костенко вернуться в Россию после отдыха за границей, как была госпитализирована. У модели обнаружились проблемы с вынашиванием второго ребенка.

Не успела Анастасия Костенко вернуться в Россию после отдыха за границей, как была госпитализирована. У модели обнаружились проблемы с вынашиванием второго ребенка.19 Ноя 2019 в 10:44 PSTМатериал дополняется