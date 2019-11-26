Информационный день, посвященный вопросам безопасности пассажирских автобусов пройдет сегодня во Владимире.

Информационный день, посвященный вопросам безопасности пассажирских автобусов пройдет сегодня во Владимире. Его совместно организует УГИБДД по Владимирской области и подразделение МЧС.Напомним, осенью только во Владимире загорелись три пассажирских автобуса. Заместитель начальника МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов расскажет о причинах таких происшествий. А после сотрудники МЧС И ГИБДД посетят компанию-перевозчика "АДМ" и владимирский автовокзал, где осмотрят автобусы перед рейсом. В случае выявленных нарушений автобусы ждет эвакуатор. В рейд отправятся и наши корреспонденты. Следите за новостями!