Владельцев домашних питомцев могут обязать маркировать своих животных. Способ маркировки значения не имеет. Можно использовать бирку, татуировку или чип.

Владельцев домашних питомцев могут обязать маркировать своих животных. Способ маркировки значения не имеет. Можно использовать бирку, татуировку или чип.Процедура будет бесплатной. Проект закона об обязательной регистрации готовят в Минсельхозе. Как сообщают "Известия" со ссылкой на думский комитет по экологии, новый документ представят в парламенте до конца года.