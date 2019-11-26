БК 1xbet была основана 2007-м и через пару лет уже принимала ставки в интернете.

На сегодняшний день она имеет около полумиллиона постоянных игроков и это число с каждым днем растет.

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА О 1XBET

Беттинговая компания рассчитана в основном не жителей стран СНГ. Но со временем сайт был адаптирован и для других стран. Сейчас сайт имеет 50 языковых версий и больше 200 платежных региональных систем для продвинутых пользователей.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 1XBET

Процесс регистрации просто и не вызывает затруднений. Можно зарегистрировать аккаунт тремя способами:



по номеру мобильного телефона;



при помощи социальных сетей;



через электронную почту;



в один клик.



Самым «долгим» способом регистрации можно назвать при помощи электронной почты.

БОНУСНАЯ СИСТЕМА

1xbet можно по праву назвать самыми щедрыми беттерами. Здесь множество акций и бонусов в киберспорте и спортивном беттинге. Особенно хороша какие-либо акции либо скидки приуроченные к праздникам.

Полный перечень всех «плюшек» можно найти в разделе «Promo»:



киберспортивный календарь;



игры (бонусные)



акции;



акции + бонусы;



джекпот.



Также букмекер частенько разыгрывает дорогие авто и смартфоны. О всех новых бонусах смотрите информацию на самом сайте.

КАК ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ

Вот вы уже зарегистрировались, но, чтобы приступить к ставкам, нужно пополнить свой депозит. Пополнить свой счет можно более чем 200 видами платежных систем. Среди них: электронные кошельки, мобильный, банковские карты, денежные переводы и многое другое. Все разработано так, чтобы игрок с любой точки мира мог пополнить без проблем свой счет. Но есть одно ограничение. Снимать деньги можно только на ту платежную систему, на которой вы пополняли счет. Это сделано в целях безопасности.

Пополнять можно от 50 рублей, а вывод начинается от 121 рубля.

ПРЕМАТЧ НА 1XBET

Линия Прематч на сайте 1xbet https://stavki-na-kibersport.com.ua/1xbet до воли большая и дает возможность сделать ставки на больше чем 50 видов спортивных событий и киберспорта. На большие спортивные события розпись может быть на пару тысяч вариантов.

Линии прогнозируются командой опытных аналитиков и поэтому ставки возможно сделать круглосуточно и не прогадать. Помогает разобраться новичку хорошо выстроенная навигация по линии. Необходимый вариант ставки возможно найти в категории нужного вам вида спорта либо в подборках букмекера. Также на сайте есть весьма удобный фильтр.

ЛАЙВ 1XBET

Если вы любите адреналин и насладиться зрелищем, то лучше делать ставки на Live линии. Во время любимого вами спортивного или киберспортивного события можно «по ходу игры» делать ставки.

На сайте доступны как события мирового уровня, так и локальные события, что выгодно отличает сайт от конкурентов.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1xbet может быть заблокирован Роспотребнадзором или другими службами. Можно перейти на одно из зеркал сайта, а можно просто скачать себе приложение на смартфон. Это помогает экономить трафик на телефоне и сделать более доступным посещение ресурса.

Для скачивания нажмите кнопку «Скачать» в шапке сайта и вам вышлют ссылку в личку. Далее переходите по ссылке и скачиваете приложение. Ничего «военного» в такой процедуре нет. Любимый букмекер всегда доступен в одно касание.

ВЫВОДЫ

Букмекерская контора 1xbet – надежный партнер. Ваши любимые киберспортивные события всегда под рукой. Не только болейте за любимую команду, но и выигрывайте вместе с ними. Отличный сервис, большое количество линий Прематч и Лив, отличная навигация по сайту помогут вам сделать правильную ставку и вдвойне порадоваться за любимую команду.