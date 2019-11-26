Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен в больницу из СИЗО Лефортово. Он проходит плановое лечение, угрозы для жизни нет.

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен в больницу из СИЗО "Лефортово".Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал ТАСС, что Гайзер проходит обследование и получает плановую медицинскую помощь по показаниям. Он подчеркнул, что угрозы жизни или здоровью нет.В июне суд признал Гайзера виновным в коррупции и организации преступного сообщества. Прокурор просил для него 21 год тюрьмы, но Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима и 160 миллионов рублей штрафа.Гайзер и его подельники причинили Коми ущерб на 4,5 миллиарда рублей. Следствием было арестовано имущество на эту сумму.